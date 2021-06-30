На трассе «Байкал» «Тойота Виста» насмерть сбила 40-летнего мужчину, бежавшего через дорогу к машине Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Предварительно установлено, что 29 июня около 22:40 часов на 149 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал»24-летний водитель «Тойоты Висты» сбил пешехода. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- 40-летний мужчина перебегал ночью через дорогу к своему автомобилю, припаркованному на обочине, но не успел отреагировать на иномарку, которая в этот момент двигалась по трассе. В результате аварии пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в ведомстве.

По данному происшествию полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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