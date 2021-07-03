Синоптики рассказали, когда жара вернется в Иркутск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти всю эту рабочую неделю солнечных дней в Иркутске не было. Пасмурная и дождливая погода изрядно надоела горожанам и все надеялись, что разъяснит хотя бы к выходным. И конечно, всех интересует вопрос: когда жара вернется в Иркутск не на 1-2 дня, а на долгое время. Тем более в свои права вступил июль. А он, как известно, считается самым жарким месяцем году в Приангарье.

- Улучшение погоды начнется как раз с субботы, 3 июля, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – В воскресенье, 4 июля осадков в Иркутске уже не ждем. Выглянет солнце и воздух прогреется до +28 градусов. Задержится жара и на начало следующей рабочей недели. В понедельник и во вторник до +28, +29 градусов.

Кстати, недавно синоптики дали прогноз на весь июль. По их словам, среднемесячная температура в Иркутске ожидается близкой к норме. Ночами в городе будет от +10 до +17 градусов. Днем от +23 до 31 градусов. В отдельные дни возможно похолодание до +13, +18. Что касается осадков, то дождей прогнозируют меньше обычного.

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