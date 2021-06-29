Погода на июль 2021 в Иркутске: каким будет разгар лета Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало лета в этом году в Иркутске выдалось такое, что жарких дней в июне можно было пересчитать по пальцам одной руки. А вот дождливых было хоть отбавляй. Поэтому, теперь у горожан вся надежда на июль, который, как известно, считается в нашем регионе самым жарким месяцем в году. Подтвердит ли июль свой статус? Ждать нам палящего солнца или затяжных дождей? Синоптики уже знают, какой будет погода на июль 2021 в Иркутске.

- Никаких отклонений не ждем, среднемесячная температура в июле в Иркутске ожидается близкой к норме, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Ночами в городе будет от +10 до +17 градусов. Днем от +23 до 31. В отдельные дни возможно похолодание до +13, +18. Что касается осадков, то дождей прогнозируем меньше обычного. А вот на севере региона прогноз не самый лучший. Там в июле на 1 градус холоднее и осадков больше.

Такова погода на июль 2021 в Иркутске. Ну а теперь о прогнозе на концовку июня и на первые дни июля. Увы, но эта рабочая неделя не порадует иркутян припекающим солнцем. Облачная погода с кратковременными дождями задержится до пятницы, 2 июля. Температура в эти дни и вовсе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Днем столбик термометра будет показывать в среднем +20, +23 градуса.