Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в этом июне в Иркутске настолько переменчивая, что ни тепло, ни дождь у нас надолго не задерживаются. Если 1-2 дня выглядывает солнце, то следующие дни обязательно пойдет дождь. Но, на этот раз похолодание, по прогнозу синоптиков пришло на всю рабочую неделю.

- Облачная и дождливая погода задержится до пятницы, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Температура в эти дни ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Днем столбик термометра будет показывать в среднем +20, +23 градуса. Дожди пройдут кратковременные.

Удивительно, но на севере области совсем другая картина. Там за всю неделю не выпадет ни капли. А температура на 2-4 градуса выше нормы. Так когда жара вернется в Иркутск?

- К выходным, - продолжает Юлия Янькова. – В субботу и воскресенье в столице Приангарья без осадков и +25, +28 градусов.

Есть у синоптиков и предварительный прогноз на июль. Температура в самом жарком месяце в году нынче ожидается в пределах нормы. А вот осадков обещают меньше. В среднем столбик термометра поднимется до +28, +31 градуса. В отдельные дни возможно похолодание до +13, +18.