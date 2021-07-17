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Общество17 июля 2021 6:57

Дым от лесных пожаров окутал пять районов Иркутской области

Население на плохое самочувствие пока не жалуется
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Дым от лесных пожаров окутал пять районов Иркутской области

Дым от лесных пожаров окутал пять районов Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Иркутской области, Красноярском крае, а также в Якутии, дымом затянуло пять районов Приангарья. Итак, 17 июля дымка пришла в 38 сел и поселков Катангского, Усть-Илимского, Киренского, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов. Такие данные публикует МЧС России по Иркутской области со ссылкой на данные космического мониторинга.

- Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода нет, - прокомментировали в региональном МЧС. Жалоб от населения на плохое самочувствие пока не поступало. Нарушений условий жизнедеятельности также нет.

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Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Также спасатели рассказали, какие населенные пункты сейчас окутаны дымом. Итак, в Катангском районе дымка есть в Ербогачене, Ереме, Непе, Токме, и Подволошино. В Усть-Илимском районе в дыму Железнодорожный, Невон, Седаново, Эдучанка, Подъеланка, Тубинский, Ершово, Бадарминск, Бадарма. В Киренском: Киренск, Петропавловск, Юбилейный, Алымовка, Баншиково, Никилино, Макарово, Кривая лука. В Мамско-Чуйском: Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит. Ну а в Бодайбинском: Бодайбо, Апрельский, Артем, Маракан (расселен), Мамакан, Светлый (расселен), Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Б. Патом.

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