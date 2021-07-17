Град и штормовой ветер обещают в Иркутской области в ближайшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, жители Иркутской области! Спасатели и синоптики предупреждают об очередном резком ухудшении погоды в нашем регионе. Итак, днем 17 июля и ночью 18-го местами в западных, северо-западных, центральных и южных районах Приангарья ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Кроме этого, возможен град. Порывы северо-западного ветра достигнут 20-25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 18 июля погода не намного лучше, - отметили в ведомстве. - Днем местами по области вновь пройдут сильные дожди. Ожидаются грозы и северо-западный ветер 15-20 м/с.

При ухудшении погоды, спасатели настоятельно просят жителей Приангарья отложить дальние поездки и по-возможности остаться дома.

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