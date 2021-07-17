Выходит ли регион на плато по коронавирусу и когда ждать вакцину Спутник Лайт, рассказывает иркутский врач Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока третья волна коронавируса в самом разгаре, вопросов об этой опасной инфекции все больше. Чтобы жители Иркутской области смогли напрямую спрашивать врачей о COVID-19, «Комсомольская правда» и Общественная палата Иркутска запустили специальную акцию «Ответьте, доктор!». Мы устраиваем прямые эфиры с врачами «красной зоны», ведущими медиками Приангарья, главврачами больниц, поликлиник и лабораторий, признанными специалистами в своей области. Первым нашим гостем стала главный врач городской больницы №5 Ольга Клевцова.

- Что мы сейчас знаем о коронавирусе, чего не знали, например, в первую и во вторую волну?

- Уже не секрет, что сейчас тяжело болеют дети. В первую и во вторую волну такого не было. Также стало больше пневмоний, в том числе у детей. Этот новый штамм вызывает быстрый воспалительный процесс в легких.

- Зачем нужны антитела, если даже при них врачи советуют прививаться?

- Да, сейчас все медицинское сообщество пришло к выводу, что при любом количестве антител нужно прививаться. Каков высокий уровень антител, никто не знает. Есть исследование, что те антитела, которые вырабатываются после прививки, намного ценнее и они больше защищают.

- Стоит ли тем, кто переболел коронавирусом, сразу ставить прививку после выздоровления?

- Это не совсем правильно. Общая рекомендация – нужно подождать шесть месяцев после полного выздоровления.

- Как получить QR код, если я не пользуюсь смартфоном и интернетом?

- Вам все же придется зарегистрироваться на Госуслугах. QR код сейчас можно получить только там.

- Когда в Иркутске будут другие вакцины кроме Спутника?

- Другие вакцины к нам уже поступали. Например, Ковивак. Ожидаем Спутник Лайт, который будет использоваться для ревакцинации.

- Когда же все-таки ждать Спутник Лайт в Иркутске?

- Нам уже анонсировали его поступление. Думаю, в ближайшее время. Ведь у многих горожан уже прошли полгода после первой прививки.

- Имея полугодовой опыт работы с вакциной, скажите, какая лучше, после какой меньше побочных эффектов и т.д.?

- По наблюдениям, больших побочных эффектов ни от Спутника, ни от Эпивака не было. Разве только у некоторых держалась температура 1-2 дня. Тяжелых последствий ни у кого точно не было. Лучше всего отменить важные дела, которые вы планировали на следующий день после прививки. И все.

- Сделала прививку еще 7 июля в поликлинике, но на портале Госуслуг до сих пор не появилась отметка и не пришел дневник наблюдений. Что делать?

- Нужно уточнять в поликлинике, где вакцинировались, выгрузили они все данные на Госуслуги или нет. Бывает, что выкладывают только через несколько дней.

- Когда можно ожидать выход на плато заболеваемости и когда третья волна пойдет на спад? Это вообще можно прогнозировать?

- Пока непонятно. Больных очень много, стационары переполнены. Надеемся, что мы рядом с плато, но прогноз сейчас точно никто не даст.

- Хватает ли вакцины в Иркутске?

- В нашей больнице вакцины достаточно. На днях получили новую партию. В некоторых она быстро заканчивается. Но в них сразу привозят новые.

Полную запись эфира, слушайте здесь.

Наши прямые эфиры продолжаются. Гости студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) продолжат отвечать на самые острые и наболевшие вопросы о коронавирусе. 21 июля в 18.00 гостем студии станут главврач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева и заведующая женской консультацией Елена Кокунова.

Следите за анонсами:

- на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске);

- на телеканале «ТИВИСИ» и сайте тивиси.рф;

- на сайте irk.kp.ru;

- в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭФИРУ

Это можно сделать несколькими способами.

1. Слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

2. Смотрите на телеканал «ТИВИСИ».

3. Слушайте, смотрите и читайте на irk.kp.ru, где на главной странице увидите статью или баннер «Ответьте, доктор!», кликнув на нее, сможете прослушать эфир или посмотреть видео из студии.

4. Смотрите в группах «Комсомольской правды» в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ

1. Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005 радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

2. Ищите посты - анонсы о предстоящих эфирах на сайте irk.kp.ru, в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp, «Инстаграм» irkkp, «Фэйсбук» @irkkpru «ВКонтакте» vk.com/irkkp и оставляйте под постом комментарии - задавайте вопросы. Мы зададим их во время эфира. Задавайте вопросы и во время прямого эфира в комментариях под видео.

Лучшие доктора Иркутской области и эксперты в области здравоохранения расскажут:

- о симптомах ковида;

- об эффективности прививок;

- как отличить COVID-19 от ОРВИ;

- есть ли лекарства от коронавируса;

- как восстановиться после пневмонии;

- как защитить от заразы себя и близких.