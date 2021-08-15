Заказное убийство женщины, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске завершено расследование заказного убийства, которое было совершено 20 лет назад и вскоре киллер все же отправится за решетку. Итак, все произошло в сентябре 2001 года. Житель Иркутска решил расправиться с женщиной, чтобы затем продать ее квартиру. Сам он пойти на убийство не решился, и предложил это сделать приятелю. Естественно, не за просто так, а за гонорар. Киллеру он пообещал 50% от стоимости квартиры.

Приятель сразу согласился. Он пришел к 39-летней женщине, жестоко избил ее и задушил. Найти преступника ни по горячим следам, ни даже через несколько лет не удалось. Следствие пришлось приостановить. Лишь в 2020 году следователи-криминалисты вместе с полицейскими из уголовного розыска вновь тщательно изучили и проанализировали материалы уголовного дела, и все-таки выяснили, кто может быть причастен к зверству. В феврале 2021 года был задержан тот самый киллер, которому сейчас уже 48 лет.

- Он обвиняется по статье «Убийство, совершенное по найму», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и прокуратуры по Иркутской области.

Ну а что же заказчик убийства? Кто заказал женщину также известно. Вот только за решетку вместе с исполнителем он не отправится. Мужчина умер еще в 2005 году.

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