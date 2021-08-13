Подробности спасения школьницы, которую убийца взял в заложники в Иркутской области: девочка через окно подала знак бедствия

Дом, в котором произошла трагедия и задержанный убийца. Фото: СУ СК Россиипо Иркутской области, прокуратура Иркутской области

Полицейские рассказали подробности спасения 13-летней девочки из Тайшета Иркутской области, которую взял в заложники хладнокровный убийца. Сегодня стало известно, как 45-летний местный житель пришел в дом, где школьница жила с 74-летней бабушкой-опекуном и 48-летним дядей, убил их молотком, а саму девочку взял в заложницы. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы девочка не успела отправить СМС с просьбой о помощи однокласснице.

«Помоги, меня взял в заложники мужчина, который убил моих родных», - написала она подруге в восемь часов вечера.

Та показала смс матери, а она обратилась в полицию. На помощь к заложнице отправили экипаж ППС.

Полицейские, которые спасли девочку: Максим Лисько, Максим Яковлев и Константин Мусиньян (слева направо) Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Однако, когда полицейские приехали к дому, увидели на двери навесной замок. Сыщики постучались в окна, но им никто не ответил. Странная тишина насторожила. Вскоре один из сотрудников заметил движущуюся тень внутри комнаты. Стало понятно, внутри все же кто-то есть. И он явно не ждет гостей, а замок повесил, заметая следы. И полицейские пошли на хитрость: сделали вид, что уезжают. Подойдя к патрульной машине, вновь оглянулись и увидели в окне девочку, которая показала им знак о помощи. Ребенок скрестил руки на груди, моля спасти.

- После этого экипаж принял решение срочно пробраться внутрь, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Пока один из сотрудников стучал в окно, остальные оббежали с другой стороны дома и проникли через другую дверь.

Там нашли и обезвредили 45-летнего преступника. Семиклассница физически не пострадала, но теперь с ней работают психологи. Ведь в подполье полицейские нашли тела ее бабушки и дяди. По словам следователей, преступник расправился над ними не на глазах школьницы.

Задержанный на допросе. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Точный мотив зверства, задержанный пока не объяснил. Но некоторые подробности его жизни и событий того вечера уже известны. Итак, выяснилось, что ранее изверг был трижды судим за убийство и вышел на свободу условно-досрочно в 2018 году. Как он оказался именно в этом доме? Был знаком с дядей девочки. И пришел поговорить именно с ним. Беседа продолжалась несколько часов. И это не были посиделки за столом с горячительным: в момент убийства преступник был трезв. После чего гость и схватился за молоток. Но за что погибла 74-летняя пенсионерка? Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов. По предварительной информации, преступник признался, что планировал убить и ребенка. Был ли он вменяем, покажет экспертиза, на которую должны направить молоточника. Сам мужчина объяснил свой поступок на допросе очень кратко.

- С чего все началось? – переспрашивает он. – Да ни чего. Я просто схватил молоток и начал наносить множественные удары по голове.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Следователи будут настаивать на том, чтобы задержанного заключили под стражу. Также проверяются факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей компетентных органов по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из колонии. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность».

Что касается девочки, то с ней сейчас работают психологи. Известно, что школьница жила с бабушкой, так как ее родная мать лишили родительских прав. Бабушка являлась опекуном. Следователям предстоит еще проверить факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей органов опеки и попечительства по контролю за этой семьей. Подключилась к выяснению причин трагедии и региональная прокуратура.

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