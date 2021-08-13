Школьница спасла себе жизнь, отправив СМС подруге, что бабушку и дядю убили, а ее взяли в заложницы Фото: Иван МАКЕЕВ

- «Помоги, меня взял в заложники мужчина, который убил моих родных». Такое сообщение пришло на телефон школьницы из Тайшета от одноклассницы. Девочка показала смс матери, которая тут же пошла в полицию. И не зря. Когда полицейские приехали к дому девочки по улице Гагарина, и пробрались внутрь, увидели 45-летнего мужчину, который действительно удерживал ребенка. Преступника задержали. Ребенок был спасен. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Когда полицейские пробрались внутрь, они нашли в подполье 74-летнюю бабушку девочки и ее 48-летнего дядю. Оказалось, что задержанный убил их молотком. Мотив зверства пока неизвестен. Тем временем, стало известно, как именно удалось спастись девочке. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выяснилось, ранее он уже был судим за убийство и вышел из тюрьмы условно-досрочно. Следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу. Также проверяются факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей компетентных органов по контролю за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из колонии. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность».

Что касается девочки, то с ней сейчас работают психологи. Известно, что убийство родных было совершено не на ее глазах. Школьница жила с бабушкой, так как ее родная мать была лишена родительских прав. Бабушка являлась ее опекуном. Следователям предстоит еще проверить факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей органов опеки и попечительства по контролю за этой семьей.

Подключилась к выяснению причин трагедии и прокуратура.

- Начата проверка во всех поднадзорных территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН Иркутской области, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Проверяется соблюдение законодательства по контролю за поведением состоящих на учетах в инспекции осужденных, освобожденных условно-досрочно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности спасения школьницы, которую взяли в заложники в Иркутской области: девочка через окно подала знак бедствия (Подробности)