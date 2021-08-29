Парапланерист из Иркутской области погиб, упав в реку Лена Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедией закончился очередной полет для парапланериста из Усть-Кута Иркутской области. Вечером, 28 августа, пролетая под автомобильным мостом, расположенным в акватории реки Лена, он зацепил силовой установкой водную гладь реки. Из-за этого двигатель параплана перестал работать. Экстремал упал в воду, запутался в стропах и утонул.

- По факту гибели мужчины начата проверка, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии.

Добавим, что параплан - это сверхлегкий планер-паритель, созданный на базе планирующего парашюта. Самые опытные пилоты могут пролететь на параплане более 300 км и подняться на высоту более 4000 метров.

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