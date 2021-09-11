Задержаны брат с сестрой из Иркутска, которые едва заживо не сожгли 6-летнюю девочку в салоне Мазды. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске задержали брата с сестрой, которые едва заживо не сожгли 6-летнюю девочку, находившуюся в салоне автомобиля Мазда 6. «Комсомолка» рассказывала об этом диком случае. Все произошло 7 сентября. Хозяйка Мазды приехала с двумя детьми к частному детскому саду в поселок Марково. Вместе с сыном она зашла в здание, а девочку оставила ждать в машине на парковке. Что произошло дальше, засняла камера видеонаблюдения. К Мазде подъехал серый "Ниссан Кашкай", из которого вышел мужчина. Он облил легковоспламеняющейся жидкостью авто, поджег его, а затем запрыгнул обратно в Кашкай скрылся. Девочке удалось выбраться из горящей машины, она не пострадала.

Личности пироманов установили в тот же день. Ими оказались брат с сестрой, которых через два дня объявили в федеральный розыск.

Задержанная женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- 10 сентября бойцы СОБРа сначала задержали женщину, объявленную в розыск, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, а также пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – Ее поймали в тот момент, когда она ехала по городу за рулем автомобиля. После этого, удалось выяснить адрес квартиры в Октябрьском районе Иркутска, где находился ее брат. Там его и задержали. При обыске в квартире нашли крупную сумму денег, а также ценные вещи. Не исключено, что подозреваемые планировали скрыться от следствия.

Задержанный пироман. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областпред

Из-за чего брат с сестрой решились на поджог авто с ребенком в салоне, сейчас выясняется. Против парочки уже возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору». Следователи будут настаивать на том, чтобы их заключили под стражу. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

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