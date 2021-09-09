Брат и сестра из Иркутска объявлены в федеральный розыск за поджог машины, в которой находилась 6-летняя девочка

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В федеральный розыск объявлены мужчина и женщина из Иркутска. Их подозревают в поджоге машины, в салоне которой находилась шестилетняя девочка.

ЧП произошло 7 сентября, когда иркутянка приехала с двумя детьми к частному детскому саду в поселок Марково. Вместе с сыном она зашла в здание, а девочку оставила ждать в машине на парковке. Этим воспользовались обвиняемые. Камера засняла, как к иномарке подъехал серый "Ниссан Кашкай", из которого вышел мужчина.

- Он облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную "Мазду 6", в салоне которой находилась 6-летняя девочка. После чего поджег транспортное средство и скрылся с места происшествия, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

К счастью, девочка, увидев огонь, от испуга выбежала из машины. В этот момент случившееся увидела ее мать и успела потушить пламя. Позже женщина обратилась в полицию.

Вскоре удалось определить личности злоумышленников. Ими оказались брат и сестра из Иркутска - Ирина и Дмитрий Маценко. 42-летняя Ирина была за рулем "Ниссана", когда 53-летний Дмитрий поджег "Мазду". Напарникам может грозить до 11 лет лишения свободы.

- По факту покушения на убийство малолетней, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Все действия подозреваемых сняла камера наблюдения. Жителей Приангарья просят помочь в розыске злоумышленников.

- Граждан, обладающих любыми сведениями о разыскиваемых лицах, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по официальным телефонам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ход расследования уголовного дела под личный контроль взяла региональная прокуратура.

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