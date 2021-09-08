Машину, в которой находился 6-летний ребенок, поджег неизвестный в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как стало известно "КП"-Иркутск" в поселке Маркова в Иркутске неизвестный мужчина облил горючей жидкостью и поджег автомобиль, в котором находился ребенок.

- По факту инцидента возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке".

По предварительной информации, женщина привезла в детский сад своего сына. Пока иркутянка находилась в здании, в машине ее ждала шестилетняя дочь. Воспользовавшись ситуацией злоумышленник вылил легковоспламеняющуюся жидкость на лобовое стекло иномарки и поджег ее.

Женщина успела самостоятельно потушить пламя. К счастью, ребенок не пострадал.

Иркутянка обратилась в полицию.

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