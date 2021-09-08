В Бурятии задержали еще трех мошенников, которые обманули дочку летчика Валерия Чкалова на 23 млн рублей

Ольга Чкалова. Фото: ГУ МВД России

В Бурятии нашли еще трех мошенников, которые в апреле этого года сорвали огромный куш, после того, как очередным звонком, они попали на 82-летнюю дочку легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. В августе полицейские задержали также трех аферистов, которые обманули пенсионерку, выудив у нее 23 миллиона рублей. За ними специально приехали сыщики из Москвы и доставили преступников в столицу. Теперь туда же отправятся их сообщники.

- На этот раз задержанными оказались мужчины, которые не раз были судимы, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Теперь задержанных шестеро. Все они заключены под стражу в СИЗО. В их квартирах нашли и изъяли деньги, телефоны, банковские карты и другие доказательства их вины.

Один из задержанных мошенников. Фото: ГУ МВД России

Ну а мы еще раз напомним схему, по которой развели дочку легендарного летчика. Все началось с того, что 7 апреля ей позвонил мужчина, который представился старшим лейтенантом полиции Следственного комитета России.

- Он сказал, что якобы аферисты похитили мои паспортные данные в отделении банка в Санкт-Петербурге и использовали в схемах по отмыванию денег, - рассказала позже полицейским Ольга Валерьевна.

Первый прием лжебанкирам удался. Психологически они зацепили дочку легендарного летчика на крючок. Пенсионерка поверила и схватилась за сердце. Но звонивший тут же успокоил. Мол, следователи оказались начеку и уже вычисляют злодеев. Есть шанс сохранить кровные…

- Правда, для безопасности вам все же придется перевести деньги на безопасный счет, - Ольга Валерьевна, - вежливо сказал аферист. – Так мы точно спасем ваши накопления.

Испуганная Ольга Чкалова, не сказав родным ни слова, поехала в центральное отделение банка на улицу Вавилова, где сняла со счета 4,9 млн рублей. С этой суммой доехала в ТЦ "Гагаринский", где нашла терминал и отправила деньги на счет, который ей продиктовали. После фальшивый, но уже счастливый и богатый "полицейский" предупредил Ольгу Валерьевну:

- Только никому не говорите о переводе, чтобы не спугнуть преступников.

А дальше мошенники сообразили, что нащупали золотую жилу, и принялись вновь и вновь названивать дочери легендарного летчика-испытателя. Обрабатывая доверчивую москвичку две недели, они выудили у нее еще более астрономическую сумму – 18,4 млн рублей. Только после этого Ольга Валерьевна рассказала обо всем родным.

Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве. Делом чести найти обидчиков дочери легендарного летчика сочли и в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил лично доложить о результатах. В первую очередь оперативники пытались отследить, на какие счета и в какие регионы ушли деньги Чкаловой. Трудность была в том, что номера счетов ей диктовали по телефону. Что логично, она их не запомнила. Выйти на след аферистов удалось спустя четыре месяца. Они скрывались на другом конце страны – в Бурятии.

Ольга Чкалова уже поблагодарила полицейских за то, что нашли преступников.

- Я поняла, что в полиции работают высокие профессионалы., - рассказала Ольга Валерьевна. - Это очень приятно. Надеюсь, что задержание этих людей спасет других жителей нашей страны от подобных случаев».

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