Мошенников, которые обманули дочку летчика-испытателя Валерия Чкалова на 23 млн рублей, задержали в Бурятии

Трое мошенников, которые обманули Ольгу Чкалову. Фото: МВД России

Огромный куш удалось сорвать мошенникам после того, как очередным звонком доверчивым россиянам, они попали на 82-летнюю дочку легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольгу. Рано утром 7 апреля этого года пенсионерке на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился старшим лейтенантом полиции Следственного комитета России. Он сообщил пожилой женщине, что аферисты якобы похитили паспортные данные Чкаловой в отделении банка в Санкт-Петербурге, и использовали их в схемах по отмыванию денег.

После этого, лжеследователь начал уговаривать пенсионерку спасти ее деньги. Для этого, нужно было перевести их на другой счет. Ольга Валерьевна поверила. Она тут же поехала в центральное отделение банка, где сняла со счета 4,9 млн рублей и перевела преступникам. Мошенники, поняв, что поймали «золотую рыбку», начали вновь названивать дочке легендарного летчика-испытателя. На этот раз они рассказали ей, что по ее паспортным данным вновь пытаются снять деньги. А дальше все произошло по той же схеме. Только на этот раз Ольга Чкалова за две недели перевела аферистам более солидную сумму – 18,4 млн рублей.

Через несколько месяцев полицейским все же удалось выйти на след преступников. «Сотрудниками банка» оказались трое жителей Прибайкальского района Бурятии. Там на их запястьях и захлопнули наручники. А после троицу в полном составе этапировали в Москву.

- При обысках у них дома нашли деньги, телефоны, банковские карты, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – А также другие предметы, которые помогут доказать их вину.

Успели мошенники потратить деньги Ольги Чкаловой или нет, пока неизвестно.

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