«А ты не летчик…»: исповедь сибирячки, которую обманул на 700 тысяч рублей в соцсетях лжепилот из Майами

Примерно так выглядела переписка сибирячки и лжепилота из Америки Фото: Андрей СИНЬКОВ

«А ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда…». Строки из этой песни начала 90-х годов на стихи Михаила Танича впору сейчас напевать 46-летней медсестре из одного из поселков Иркутской области Галине Михайловой (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.). В соцсетях женщина познакомилась с красавцем-пилотом из США. И ради жгучего брюнета средних лет с внешностью голливудского актера женщина уже готова была уйти от мужа. А он ради нее бросить небо и осесть в морозной Сибири навсегда. Но…

ПИЛОТ С ВНЕШНОСТЬЮ ГОЛЛИВУДСКОГО АКТЕРА

- Я вообще очень общительный человек, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Галина Михайлова. – В соцсетях сутками не сижу, но в «Одноклассники» заглядываю частенько, переписываюсь с друзьями и родственниками. А вот заявки от посторонних людей не принимаю.

Пока в личку Галины постучался он, 45-летний Антонио Дэниэл Энтони. На снимках летчик, капитан гражданской авиации США с белоснежной улыбкой, подтянутой фигурой сидит за штурвалом огромного Боинга.

- Привьет, Галина, вы очень красивая женщина, - на ломаном русском написал Галине пилот. – Очьень хочу с вами познакомиться.

Мошенник украл фото настоящего пилота и прислал снимки Галине. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героиней публикации

Не ответить на это сообщение сибирячка просто не могла. Чего уж скрывать, истосковалась Галина по такому вниманию. Замужем женщина уже 26 лет, трое детей. Но рутина и быт сделали супругов скорее друзьями.

- Мне не хватало внимания мужа, - признается Галина. – Пропала романтика, он забыл о комплиментах, нежности. Слова ласкового с него не вытянешь. А тут в противовес пилот… Называл меня «милая», «моя хорошая», говорил, какая красивая, женственная.

Фрагмент переписки. Такие сообщения Дэниэл присылал сибирячке. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героиней публикации

А еще Дэниэл с упоением начал рассказывать Галине о себе. Причем, почти на чистом русском языке, который, по его словам, он выучил почти идеально. А заодно японский, испанский и немецкий.

- Говорил, что сирота. Родители якобы погибли в автокатастрофе, воспитывал дядя, - продолжает Галина. – Живет, мол, в Майами - столице самого солнечного штата Флориды, на побережье Атлантического океана. Одинок. Жена, мол, умерла три года назад во время родов. Я тоже рассказала о себе. Призналась, что замужем, есть дети.

А вот и бейджик пилота. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" героиней публикации

УВЕЗУ В СОЛНЕЧНУЮ ФЛОРИДУ

Буквально через неделю переписки Дэниэл признался в любви.

- Писал, что у него появились чувства ко мне, - говорит Галина. – Я отвечала, что мужа уходить не собираюсь. А он заявил: «Прилечу к тебе, поговорим вживую и решим, как нам быть. Если согласишься, увезу во Флориду либо останемся в России». Признаюсь, в тот момент я задумалась, а может и правда, уйти от мужа.

Пилот оказался человеком слова. Через несколько дней Галине пришло сообщение с фотографией авиабилета: «Галья, я купил билеты и лечу к тебе из Орландо в Москву, а затем в твой Иркутск!».

- Не в деревню же его нашу привозить, ну я и сказала ему, давай встретимся в Иркутске, - говорит Галина. – Для мужа заранее придумала легенду, что еду в Иркутск встретиться с подружками.

Эту фотографию мошенник переделал сам. В фотошопе он наклеил лицо пилота к человеку в камере и прислал Галине. Женщина не заметила обмана. Фото: предоставлено героиней публикации

Я В ТЮРЬМЕ, ПРИШЛИ ПОЛМИЛЛИОНА

«Дорогая, меня задержали на таможне в Москве», - пришло тревожное сообщение Галине. - «Я без декларации вез 160 тысяч долларов, чтобы купить тебе квартиру в Иркутске. Не пропустили с огромной суммой. Сейчас я в тюрьме. Если не оформлю документы, посадят на 5 лет».

Дэниэл даже прислал Галине фото - за решеткой. И попросил 460 тысяч рублей на решение вопроса. Взамен после освобождения обещал вернуть 1 миллион рублей.

- Я ответила, что таких денег у меня нет, что на мне висит ипотека, - говорит Галина. – После этого мне начали звонить его «адвокаты». «Мадам, от вас зависит жизнь и судьба человека. Дэниэл в тюрьме, у него скачет давление, он может умереть. Если это случится, отвечать будете вы», - давили на жалость.

Узнав, что спасать его женщина не собирается, от галантности джентльмена не осталось и следа.

«Гальина, тебя интересуют только деньги, а моя судьба ничто», - с обидой написал летчик сибирячке.

Еще один фрагмент пееписки. Здесь летчик рассказывает о том, что попал в тюрьму. Фото: предоставлено героиней публикации

И гонимая угрызениями совести Галина оформила кредит в банке на 200 тысяч рублей и перевела на счет Дэниэла. А тот вместо спасибо попросил еще!

- Нужно еще 500 тысяч рублей на адвокатов и охрану багажа. Срочно занимай у друзей, родных… - вымогал пилот.

И Галина взяла еще один кредит на 500 тысяч рублей. А после перевода Дэниэл заблокировал Галину в мессенджере и в «Одноклассниках».

Здесь тоже виден явный фотошоп, но женщина не заметила. Фото: предоставлено героиней публикации

МУЖ ПОНЯЛ И ПРОСТИЛ

- Пришлось сообщить в полицию и признаться родным, - вздыхает Галина. – Со старшей дочерью нашли в соцсетях страницу настоящего пилота. Только зовут его не Антонио Дэниэл Энтони и живет он не в США, а в Германии. Мошенники украли его фото, создали фейковую страницу. Написали ему, что его фото используют аферисты. Но он только ответил: «Классный фотошоп». Общаться не стал.

Ну и, конечно, Галина призналась во всем мужу.

- Он выругался на меня, но простил, - говорит Галина. – Мы поговорили. Он понял, как мало уделяет мне внимания. Теперь ведет себя по-другому, стал заботливее.

Галине же приходится выплачивать долги. При зарплате в 22-23 тысячи рублей отдает за два кредита 46 тысяч в месяц. Что касается лжепилота, то его ищет полиция.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Отвечать незнакомцам в соцсетях Галина больше не собирается и даже не берет трубку с незнакомых номеров. А еще появилась у нее мечта.

- Если мошенника поймают, приеду в любой город, - заключает женщина. - И выцарапаю ему глаза.

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