Самый кровавый маньяк России Михаил Попков к двум пожизненным срокам получил еще 9 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый кровавый маньяк в истории России Михаил Попков, который за 20 лет совершил 81 убийство, услышал уже третий приговор суда. 4 июня 2021 года Ангарский городской суд приговорил бывшего милиционера к 9 годам, 8 месяцам колонии строгого режима за два новых зверства, в которых он сознался летом 2020 года. В тот момент он уже отбывал два пожизненных срока в колонии Торбеевский централ в Мордовии. Чтобы проверить его показания, Попкова этапировали обратно в Иркутск.

Итак, в каких убийствах признался душегуб? Совершены они были в 90-х годах. Следователям удалось доказать, что вечером 14 июля 1995 года Попков посадил в свой автомобиль незнакомую 18-летнюю девушку. Спросив ее, не против ли она провести с ним время, он услышал утвердительный ответ. После этого изверг отвез ее на берег Ангары, где начал распивать алкоголь. В какой-то момент Попков начал избивать девушку. Забив ее до смерти, он сбросил тело в реку.

4 июня 2021 года. Михаил Попков слушает уже третий приговор суда. Фото: Ангарский городской суд

- В том же 1995 году, в период с апреля по октябрь, Попков по такой же схеме расправился еще с одной женщиной, - сообщили в пресс-службах СУ СК России, прокуратуры Росси по Иркутской области и Ангарского городского суда. – Ее труп он сбросил в коллектор неподалеку от «Автоколонны 1948». Тело найти так и не удалось. То, что Попков изнасиловал женщин, доказать не удалось.

Возможно, изверг признается в новых убийствах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вину в этих зверствах маньяк полностью признал. Но, от последнего слова в зале суда отказался. Окончательный приговор убийце не изменился. Он пожизненно останется за решеткой в колонии особого режима. Также он лишен звания лейтенанта милиции.

Так зачем Попков уже сидя в колонии, признался в новых убийствах? Скорее всего, сделал он это специально.

- Просто захотел «съездить в отпуск», - объяснил он следователям летом 2020 года.

Так Попков будет передвигаться всю жизнь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дело в том, что изувер отлично знал, чтобы проверить его показания и провести следственные действия, его обязательно привезут в «столыпинском» вагончике обратно в Иркутск. А такое путешествие через всю страну уже какое-то развлечение для Попкова, который больше никогда не увидит свободы.

Можно ли ставить окончательную точку в деле ангарского потрошителя, с уверенностью сказать невозможно. В прошлом году Попков цинично заявил следователям следующее:

- Буду вспоминать и рассказывать о других убийствах.

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