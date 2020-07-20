Эксперт о новых признаниях маньяка Попкова в убийствах: «Возможно, во время следствия он готовит побег»

- Знал, что меня этапируют в Иркутск! – самый кровавый маньяк современности Михаил Попков - тот, кого не могли поймать целых 20 лет, снова дал о себе знать. И весьма оригинальным способом: захотел устроить «отпуск» на малой родине и написал явку с повинной. А казалось, после того, как «столыпинский» вагон увез изувера, который переплюнул даже Чикатило, в мордовскую колонию Торбеевский централ для пожизненно заключенных, его история закончена. Но не прошло и года как душегуб вновь в новостных лентах. Отбывая два пожизненных срока заключения (это является уникальным случаем в судебной практике России) за 81 убийство Попков вдруг признался в новых зверствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/791399" frameborder="0"></iframe> Самый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в двух новых убийствах.Видео: СУ СК России по Иркутской области

Из Торбеевского централа вновь в иркутское СИЗО

И план сработал: около двух недель назад Попков, попутешествовав через всю страну, под конвоем прибыл из Торбеевского централа в иркутское СИЗО-1. И теперь, под палящим июльским солнцем едва ли не каждую неделю выезжает со следователями и омоновцами «на природу», а точнее, на следственные эксперименты в леса под Ангарском.

- Сидя в колонии, этим летом Попков признался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске, - рассказал следователь по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области Евгений Карчевский, который ведет дело Попкова. - Ранее об этих преступлениях он не рассказывал, и написал явку с повинной только сейчас. Так как на одних показаниях дело в суд не отправишь, пришлось этапировать в Иркутск и собирать доказательства.

Попков уже осужден на два пожизненных срокаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, по одному из новых эпизодов Михаилу Попкову уже предъявлено новое обвинение. Это женщина считалась пропавшей без вести с июля 1995 года. Даже спустя 25 лет изверг отлично помнит детали преступления. В черной робе с буквами «ПЗ» (пожизненно заключенный) на груди в наручниках, которые цепью прикованы к руке конвоиров, он с легкостью показал следователям место преступления.

- Попков отлично помнит все детали, - продолжает Евгений Карчевский. – Особенно место преступления и одежду жертвы. А вот внешность и имена погибших называть затрудняется.

В этот раз маньяк вспомнил, где познакомился с женщиной, куда привез, – в лес. Сначала половой акт, а потом жертва получила удар чем-то тяжелым по голове. Чем именно, Попков не вспомнил. Прекрасно воспроизвел Попков и тот момент, как сбрасывал тело в реку.

В мордовской колонии Попков отсидел 10 месяцевФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очищал мир «от падших женщин» после измены жены

Эта схема у Попкова была отработана, причем годами. С 1992 по 2010 годы в Ангарске (50 км от Иркутска), Ангарском районе, в Усолье-Сибирском и Усольском районе и Иркутске пропадали женщины. Некоторых находили потом в лесах, у трасс – изнасилованных и убитых. Маньяк? В МВД это четко понимали, а вот факта, что искать его надо среди «своих» долгое время нет. Хотя сомнения закрадывались. Ну как преступник не оставляет ни следа?! А младший сержант Попков, работая помощником оперативного дежурного в МВД Ангарска, выезжал даже… на собственные преступления!

«Моими жертвами становились те, кто ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, в нетрезвом виде, находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать со мной в разговор, сесть в авто, и затем кататься в поисках приключений, ради развлечения, - это выписка из показаний самого изверга. «С дальнейшим употреблением спиртного и вступлением со мной в половую связь. Таким образом, жертвами становились не все подряд, а женщины определенного отрицательного поведения, у меня возникло желание проучить и наказать их. Чтобы другие не вели себя так, чтобы боялись»…

А спасать мир «от падших женщин» Попков решил, вероятно, после измены жены. В 1992 году он якобы вернулся домой и нашел в мусорном ведре использованный презерватив. Супругу не тронул, они вместе воспитывали дочь, но решил, видимо, отомстить, всем женщинам. Своих жертв подкарауливал поздно вечером у ресторанов и кафе, на остановках. Останавливался и предлагал подвезти до дома, мол, поздно. А те не садиться машину. Улыбчивый мужчина, доброжелательный, в форме, да еще и на милицейской машине (нередко подвозил на служебной машине, хотя не всегда – прим. Ред.), как такому не довериться?

Двадцать лет кровавого маньяка не могли вычислить. Маньяка искали среди людей в погонах. Одна из жертв, которая чудом выжила, говорила, что на нее напал милиционер. Правда, ее словам долго не верили. От всего случившегося у нее помутился рассудок. Ее слова врачи считали бредом… И только когда стало совсем очевидным, что маньяк явно знаком с криминалистикой не понаслышке (ведь никаких следов он не оставлял), под подозрение попали силовики. Попков в то время со службы давно уволился. Сначала он работал охранником, потом занялся продажей машин. Возил по заказу иномарки из Владивостока. В поезде его и задержали. А перед этим у 3,5 тыс. мужчин, бывших сотрудников силовых структур в основном, взяли сперму на анализ. Сколько точно он совершил убийств до 2012 года, когда его задержали, похоже, что одному Богу известно. Ведь в январе 2015 года он должен был навеки отправиться за решетку за убийство 22 женщин. Однако затем начал вспоминать новые эпизоды и к декабрю 2018-го, когда его во второй раз осудили пожизненно, число жертв выросло до 81.

В колонии для пожизненников Попков должен передвигаться только такФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Буду вспоминать и рассказывать»

- По новым убийствам, о которых говорит Попков, нам предстоит много работать, - говорит Евгений Карчевский. – Доказать его стопроцентную причастность будет непросто. Все-таки прошло больше 20 лет. Потребуется провести ряд экспертиз, которые бы подтвердили, что смерть конкретного человека наступила именно от рук Попкова. Если по одному из двух новых эпизодов ему уже предъявлено обвинение, по второму сейчас собираем доказательства.

Ну а что же сам Попков? Судя по видео с допросов следователя, несмотря на 8 лет за решеткой СИЗО и почти году в камере для пожизненников, он по-прежнему в неплохой физической форме. На вопрос следователей: сколько он еще будет признаваться в убийствах, цинично отвечает:

- Буду вспоминать, и рассказывать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прокололся лишь раз

Попкова могли поймать и раньше, был случай, одну ошибку он все же совершил.

- Я обнаружил, что на моей шее нет цепочки, на которой я носил свой стандартный алюминиевый жетон работника МВД СССР, который я не сдал при увольнении из ОВД, - признался в интервью корреспонденту «КП» Михаил Попков. - Тогда я понял, что потерял его на лесной поляне при совершении убийства двух женщин. Я понял, что буду установлен. Я вернулся на место преступления. Авто оставил на трассе, дошел пешком. Жетон нашел сразу, но увидел, что одна из женщин еще дышала. Я добил ее лопатой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Николай КИТАЕВ, заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры России, кандидат юридических наук, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области:

«Попков облегчает себе жизнь или вовсе готовит побег»

- То, что сейчас делает Попков, меня нисколько не удивляет. Я еще несколько лет назад говорил, что он пойдет на такой шаг. Он ведь не новатор в этом деле. В разных странах и в разные периоды, были приговоренные к смертной казни или осужденные пожизненно преступники, которые уже из камеры пачками писали явки с повинной. Признавались в новых эпизодах в надежде как то протянуть свое бытие. Это даже описывали в книгах еще 100 лет назад. А ведь психология человека за это время не изменилась. Да и в моей практике не раз были такие случаи. Иногда осужденные просто сообщали где-то услышанную информацию о нераскрытых преступлениях, иногда их причастность действительно подтверждалась. Правду ли говорит Попков, мы не знаем. Но, я не удивлюсь, если у него в запасе есть еще с десяток трупов. Вот только выдавать их он будет не столь щедро, а дозировано. Будет отмерять «порциями» то, что было и то, чего не было. Скорее всего, он действительно облегчает себе жизнь. Несколько месяцев поездок по следственным экспериментам, общения со следователями для Попкова уже неплохо. Кстати, по закону сотрудники СК должны проверять каждое его признание и каждое слово.

Вариантов его поведения много. Не исключено, что Попков, таким образом, готовит побег. Терять ему нечего. Уверен, что в запасе Попков держит и суицид. Если потеряет интерес к такой жизни, вполне решится на самоубийство. Опасность в том, что вдруг, захочет забрать с собой еще кого-то? Например, сотрудников правоохранительных органов. Он хитрый. Может своим поведением размягчить окружающих, а потом каким-то образом взять в заложники. Считаю, что психология Попкова и на половину еще не изучена.

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