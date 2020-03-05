Ксения Собчак сыграла роль в фильме про ангарского маньяка Попкова

Телеведущая Ксения Собчак сыграла одну из главных ролей в остросюжетном фильме «Хороший человек» про самого кровавого маньяка в истории России ангарчанина Михаила Попкова. Кстати, съемки картины, над которой работал известный театральный режиссер, а заодно, и муж Ксении Собчак Константин Богомолов, уже завершены. В основу сценария легла реальная история ангарского «чистильщика», который переплюнул даже Чикатило, совершив 81 убийство. Экс-милиционер, ангарский маньяк Михаил Попков жестоко расправлялся над женщинами на протяжении 20 лет, удачно заметая следы.

На счету Попкова 81 убийство.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас Михаил Попков отбывает пожизненное наказание. Чтобы будущая картина выглядела правдоподобно, сценаристы фильма, в декабре 2017-го успели лично встретиться с Попковым, когда он еще находился в ангарском СИЗО. Тогда маньяк рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. Создатели картины также пообщались с его бывшими коллегами, знакомыми, изучили Ангарск, и сразу отмели мысль, что будут делать из Попкова героя.

- Это будет фильм об общечеловеческих ценностях и принципах морали, - рассказывала тогда корреспонденту «КП-Иркутск» генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая Главные герои ищут страшного преступника и пытаются ответить на вопрос, как на первый взгляд идеальный семьянин и образцовый сотрудник оказался маньяком.

Декабрь 2017 года. Попков во время встречи с продюсерами и сценаристами сериала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Съемки «Хорошего человека» начались в июле прошлого года, и завершились в конце февраля 2020-го. Сразу скажем, что съемок в Ангарске и Иркутске не было. Немного о сюжете. Известно, что Ксении Собчак в фильме досталась роль бизнес-леди, которая стремится захватить власть в небольшом городке. Кстати, имена главных героев картины, а также название города, будут изменены. Начнется все с того, что в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Ее отправили сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку, как и в любом провинциальном городке, встретят прохладно, так как здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

- Помимо Ксении Собчак, в «Хорошем человеке» сыграли такие известные актеры, как Никита Ефремов, Андрей Бурковский, Юлия Снигирь, Маруся Фомина, - рассказывают «КП-Иркутск» в PR-службе картины. – Константин Богомолов уже приступил к монтажу. Когда ждать выхода фильма на большие экраны? Скорее всего, к концу 2020-го года.

Съемки фильма про маньяка Попкова закончились в феврале. Фото: видеосервис START

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