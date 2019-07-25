Маньяк Михаил Попков стал героем сериала, который снимает любовник Собчак Константин Богомолов

Известный театральный режиссер и новый возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов начал работу над съемками сериала про самого кровавого маньяка современности Михаила Попкова из Ангарска. Напомним на счету ангарского «чистильщика», который переплюнул даже Чикатило, 81 убийство. Экс-милиционер, ангарский маньяк Михаил Попков жестоко расправлялся над женщинами на протяжении 20 лет

Итак, сериал про Попкова, который сейчас отбывает пожизненное наказание, будет называться «Хороший человек». В основу сценария легла реальная история «ангарского маньяка», шокировавшая всю страну. Напомним, еще в декабре 2017 года в Ангарск приезжали продюсер и сценарист сериала. Чтобы будущая картина выглядела правдоподобно, они лично встречались с Попковым в СИЗО, общались с его бывшими коллегами, знакомыми и изучали реалии города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/632290" frameborder="0"></iframe> Ангарский маньяк, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах.Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы не будем делать из Попкова героя, - рассказывала тогда корреспонденту «КП-Иркутск» генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая. – Это будет фильм об общечеловеческих ценностях и принципах морали. Главные герои ищут страшного преступника и пытаются ответить на вопрос, как на первый взгляд идеальный семьянин и образцовый сотрудник оказался маньяком.

Сейчас же создатели сериала уверены, что личная встреча с маньяком стала одним из самых важных моментов в работе над этим проектом.

- У нас получился достаточно откровенный разговор, - говорит Ирина Сосновая. - Попков рассказал о своем детстве, работе и травмах, которые, очевидно, послужили мотивацией его дальнейших поступков. У этой истории появился более широкий контекст. Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которое и породило человека, посчитавшего возможным «судить» женщин за их поведение, и немедленно приводить этот приговор в исполнение.

Декабрь 2017 года. Попков во время встречи с продюсерами и сценаристами сериала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А теперь немного о сюжете. Имена главных героев картины, а также название города, конечно, будут изменены. Начнется сериал с того, что в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Ее отправили сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку, как и в любом провинциальном городке, встретят прохладно, так как здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

- В «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем, - отметил Константин Богомолов. - Мы обратимся к исследованию темной стороны человека.

Добавим, что сейчас идет кастинг актеров, съемки планируют начать этим летом, а на большой экран сериал выйдет в 2020 году.

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