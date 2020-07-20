2020-07-20T07:52:14+03:00
Происшествия

Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах

Маньяк Михаил Попков уже этапирован в Иркутск из колонии для пожизненно заключенных [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в новых зверствахСамый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в новых зверствахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спустя 10 месяцев, проведенных в колонии для пожизненно заключенных Торбеевский централ, самый кровавый маньяк в истории России ангарчанин Михаил Попков, вернулся в Иркутскую область. Дело в том, что душегуб, который за 20 лет совершил 81 убийство, переплюнув Чикатило, и получивший за это два пожизненных срока, признался в новых зверствах. Около двух недель назад Попкова этапировали обратно в Ангарск для проведения следственных действий по двум новым убийствам, о которых маньяк неожиданно вспомнил, сидя за решеткой.

Самый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в двух новых убийствах.Видео: СУ СК России по Иркутской области

- Он признался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске и написал явку с повинной, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ранее об этих преступлениях не сообщал. По одному из эпизодов ему уже предъявлено обвинение, по второму сейчас проходят следственные действия. Идет сбор доказательств. Сейчас Михаил Попков содержится в иркутском СИЗО-1.

Напомним, что в этом году завершились съемки остросюжетного фильма про маньяка Попкова. Главную роль в картине сыграла Ксения Собчак.

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Ангарский маньяк, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах.Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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