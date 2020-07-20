Маньяк Михаил Попков, самый кровавый убийца России, признался в новых зверствах

Спустя 10 месяцев, проведенных в колонии для пожизненно заключенных Торбеевский централ, самый кровавый маньяк в истории России ангарчанин Михаил Попков, вернулся в Иркутскую область. Дело в том, что душегуб, который за 20 лет совершил 81 убийство, переплюнув Чикатило, и получивший за это два пожизненных срока, признался в новых зверствах. Около двух недель назад Попкова этапировали обратно в Ангарск для проведения следственных действий по двум новым убийствам, о которых маньяк неожиданно вспомнил, сидя за решеткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/791399" frameborder="0"></iframe> Самый кровавый маньяк России Михаил Попков признался в двух новых убийствах.Видео: СУ СК России по Иркутской области

- Он признался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске и написал явку с повинной, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Ранее об этих преступлениях не сообщал. По одному из эпизодов ему уже предъявлено обвинение, по второму сейчас проходят следственные действия. Идет сбор доказательств. Сейчас Михаил Попков содержится в иркутском СИЗО-1.

Напомним, что в этом году завершились съемки остросюжетного фильма про маньяка Попкова. Главную роль в картине сыграла Ксения Собчак.

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