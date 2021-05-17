Самый кровавый маньяк России Михаил Попков будет осужден за еще одно, уже 82-е, убийство

Самый кровавый маньяк России Михаил Попков будет осужден за еще одно убийство Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спустя почти год после этапирования в Иркутск самый кровавый маньяк в истории России ангарчанин Михаил Попков в очередной раз предстанет перед судом. Напомним, душегуба, который за 20 лет совершил 81 убийство, переплюнув Чикатило, будут судить за два новых зверства, в которых он признался в июле 2020 года. Произошло это уже после того, как бывший милиционер, получив два пожизненных срока, отправился хлебать баланду в колонию Торбеевский централ в Мордовии. Там он «неожиданно» вспомнил еще о двух убийствах, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.

- Дело по одному из убийств уже передано в суд, - комментируют корреспонденту «КП» - Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В мае 2021 года начались слушания. Вероятно, скоро будет вынесен приговор.

Летом 2020 года душегуб признался в новых зверствах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почему Попков вспомнил о новых преступлениях уже в колонии? Скорее всего, специально. Как он сам признался, просто захотел «съездить в отпуск». Ведь изувер отлично знал, чтобы проверить его показания и провести следственные действия, его обязательно привезут в «столыпинском» вагончике обратно в Иркутск. А такое путешествие через всю страну уже какое-то развлечение для сидельца-пожизненника.

Кстати, как рассказывал «Комсомолке» следователь Евгений Карчевский, который вел дело маньяка, Попков отлично помнил все детали убийства.

- Попков показал место преступления и вспомнил, во что была одета жертва, - рассказывал нам летом 2020 года Евгений Карчевский. – Вот только внешность и имена погибших назвать не смог.

Так Попков выглядел в июле 2020 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Оказалось, что жертва, «внезапно» всплывшая в памяти, – женщина, которая считалась пропавшей без вести с июля 1995 года. Попков во время следственного эксперимента на месте преступления рассказал, где познакомился с женщиной, и что привез ее в лес, как будто это было вчера. Раскрыл и подробности: сначала половой акт, а потом жертва получила удар чем-то тяжелым по голове. Тело он сбросил в реку.

К слову, эта схема у Попкова была отработана с 1992 по 2010 год. Его жертвами становились те женщины, кто ночью без сопровождения мужчин и без определенной цели, пьяными находились на улицах, вели себя легкомысленно, беспечно, не боялись вступать с ним в разговор.

«Избавлял мир от падших женщин», - признавался Попков. Впрочем, таких показаний может быть еще больше. Ведь летом 2020 года, после возвращения в Иркутск, на вопрос следователей: сколько он еще будет признаваться в убийствах, цинично ответил так:

«Буду вспоминать, и рассказывать».

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