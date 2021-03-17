Иркутский психолог рассказала, почему сибиряки верят мошенникам и отправляют им миллионы рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники каждый день срывают куш, обманывая доверчивых жителей страны. Вот лишь несколько примеров, о которых за последние дни рассказывала «Комсомолка». В Забайкалье аферисты позвонили мужчине 65 раз за сутки и сняли с его счетов четверть миллиона рублей.

В Иркутской области удача преступникам улыбнулась после того, как они под видом сотрудника службы безопасности банка позвонили врачу из Усть-Илимска. 53-летняя терапевт набрала кредитов и целый месяц отправляла деньги мошенникам. Как итог: 120 переводов на астрономическую сумму в 5 миллионов рублей, а еще долги. Ведь за те самые кредиты расплачиваться будет именно сама жертва.

Пока сибирячка рассказывала эту историю полицейским, стало известно, что такой же фальшивый сотрудник безопасности банка обманул ее землячку: 44-летнюю заведующую ЗАГСом из Киренского района. Он сообщил о попытке списания денег с ее счета. Для блокировки карты попросил назвать ее данные и коды из смс-сообщений. Что сибирячка и сделала, в ту же минуту переведя на счета аферистов 80 тысяч рублей.

По статистике полицейских, около 90% попавшихся на уловки аферистов россиян, знали о подобных схемах развода, читая о них в криминальных хрониках в СМИ и в соцсетях. Правда, надеялись, что с ними подобная история никогда не повториться. Корреспонденты «КП»-«Иркутск» взяли комментарий психолога, чтобы узнать, почему люди так легко верят звонкам «сотрудников банка».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана САВЧУК: «Как нас цепляют на крючок»

- Легкой добычей для мошенников становится тот человек, который находится в плену каких-то привычных задач и действий. Как правило, в его жизни ничего не происходит, он не читает, смотрит одни и те же передачи, решает одни и те же задачи на работе. Он осознанно не направляет внимание на новые цели и не анализирует новые информационные потоки. Поэтому, когда ему звонит аферист и сообщает об опасности его сбережений, мозг, не привыкший к декодированию новых угроз, мгновенно начинает действовать по указке сильной чужой воли. Он легко поддается на сильные эмоции другого человека. Да, обманутый действительно мог слышать раньше о подобных случаях мошенничеств и видел предупреждения полиции. Но он не воспринимает их как факт, который может случиться именно с ним – нет осознания неожиданных угроз. На это преступники и рассчитывают.

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