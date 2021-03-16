Сибирячка влезла в долги и за месяц «подарила» мошенникам 5 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мошенники продолжают срывать куш, обманывая доверчивых жителей Иркутской области. Очередная удача преступникам улыбнулась после того, как они под видом сотрудника службы безопасности банка позвонили 53-летней жительнице Усть-Илимска.

Развод проходил по классической схеме. Аферист сказал, что на имя женщины оформлен кредит и назвал сибирячке ее имя, фамилию, банки, в которых у нее есть карты и даже их баланс. После этого лже-банкир предложил женщине перевести все ее деньги на якобы безопасные счета. Прямо под диктовку преступника она оформила займ, который перечислила на страховые ячейки. На самом деле эти ячейки были номерами телефонов сообщников афериста.

- Так она перевела на счет преступников 1,5 миллиона рублей, - рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области. – Когда они получили всю сумму, сказали обманутой, чтобы она ни в коем случае не рассказывала о проведенных операциях ни родным, ни другим банковским сотрудникам.

Правда, сами мошенники про очень доверчивую жительницу Усть-Илимска не забыли. Спустя месяц они вновь перезвонили ей и уговорили взять еще несколько кредитов. Она поверила вновь и за 120 переводов «подарила» преступникам 5 миллионов рублей. О том, что все это один большой обман, сибирячка поняла, когда мошенники пытались развести ее в третий раз.

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