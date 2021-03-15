Мошенники позвонили сибиряку 65 раз за сутки и сняли четверть миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Виктор Петрович, здравствуйте, это беспокоят из банка, в котором вы обслуживаетесь. У нас для вас плохая новость. Буквально несколько минут назад мошенники попытались списать деньги с вашей карты, нужно немедленно принять меры»...

Виктора Башкатова, 57-летнего жителя Карымского района Забайкалья, словно контузило от услышанного. В то, что звонивший незнакомец говорит правду, и тени сомнения не закралось. Поставленный голос, грамотная речь, изъясняется банковскими терминами… - однозначно оператор колл-центра финансового учреждения.

Да, мужчина не раз слышал, как аферисты обманывают людей подобным способом, но сам трубку не бросил. Говорит, зацепило то, что собеседник на том конце провода правильно назвал его имя, фамилию и даже отчество.

- Срочно назовите номер карты, срок ее действия и трехзначный код на обратной стороне, - все с такой же спокойной и поставленной дикцией инструктировал собеседник. - Мы переведем ваши деньги на безопасный счет.

Все, Виктор окончательно, что называется, попал на крючок. Мужчина в панике продиктовал данные карты. А дальше… Мужчине начали один за другим сыпаться сообщения с паролями, а также раздаваться звонки с разных номеров. Представляясь все теми же менеджерами банка, собеседники просили Виктора подтвердить операцию, просто назвав те самые пароли из сообщений.

- Есть ли у вас еще карты других банков, давайте мы их тоже защитим, - предложил Виктору «менеджер», набрав его в очередной раз.

Сибиряк как на духу выложил данные еще двух карт. Вскоре и с них начали уходить деньги. В общей сложности за вечер утро следующего дня Виктор ответил на 65 звонков от аферистов, «спасая» свои деньги. И даже когда 110 тысяч рублей уже лежали в карманах мошенников, они не успокоились, поняли, что поймали золотую рыбку и включили план Б. Зная как Отче наш все данные Виктора, преступники решили оформить на мужчину онлайн-кредит. Запросили 300 тысяч рублей, но банк одобрил 120 тысяч рублей, что аферистов вполне устроило.

Получив и этот перевод, оборвали разговор с Виктором, даже не попрощавшись, а потом выключили все телефоны.

Сам же Виктор допустил, пожалуй, главную ошибку - позвонил в свой банк только после того, как все его деньги ушли якобы на безопасный счет… А дальше оставалось только писать заявление в МВД. Там и выяснили, что все 65 звонков ему поступили из Москвы. А значит, найти аферистов будет непросто.

Вспоминать эту историю сейчас Виктор не хочет.

КОНКРЕТНО

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ

- Реальные сотрудники банков не будут вам звонить и сообщать, что кто-то пытается украсть ваши деньги

Запомните, реальные сотрудники банков никогда не будут звонить клиентам и сообщать о возможных списаниях денег. Они просто не видят такую информацию. Получив подобный звонок, игнорируйте, либо перезвоните в финучреждение на горячую линию и удостоверьтесь.

- Реальные менеджеры банков никогда не станут спрашивать ваш номер карты и тем более защитный код

Банк не рассылает предложения перезвонить и, конечно, не запрашивает данные карт, не спрашивает ваш ПИН-код или коды из СМС.

- Если вы не поверили аферистам с первого раза, со второй попытки они представятся полицейскими

Еще не факт, что если вы положили трубку сразу, вы не попадетесь на уловки преступников. Они сразу перезвонят с поддельного номера местного отдела полиции или дежурной части (да, они научились их подделывать). Представятся каким-нибудь майором или полковником и скажут про операцию по задержанию мошенников. Затем прикажут выполнить все указания «банкиров».

- Полицейские также никогда не станут звонить вам на телефон

Полицейские никогда не станут по телефону просить у вас какую-то помощь или заставлять передавать им информацию. Даже если вам звонит генерал, не верьте! Если вы нужны сотрудникам, они обязаны вызвать вас в отдел только по повестке.

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