Заведующая ЗАГСом из Иркутской области отдала мошенникам 80 тысяч рублей

Заведующая ЗАГСа из Иркутской области отдала мошенникам 80 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают успешно обманывать жителей Иркутской области с помощью своей излюбленной схемы. На этот раз с ее помощью они развели 44-летнюю заведующую ЗАГСом из Киренского района. Женщине позвонил якобы работник службы безопасности банка и сообщил о попытке списания денег с ее счета. Для блокировки карты попросил назвать ее данные и коды из смс сообщений. Сибирячка поверила, и вскоре с ее счета списались 80 тысяч рублей.

- Еще раз напоминаем, что банковские служащие не отслеживают транзакции пользователей и не запрашивают секретные сведения карт или информацию, содержащуюся в сообщениях от банка, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что это еще не самая крупная сумма, которую отдали жители Приангарья аферистам за последнее время. Так, 53-летняя жительница Усть-Илимска за месяц перевела преступникам 5 миллионов рублей (Подробности)