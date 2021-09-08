Водителя, который насмерть сбил медведя, разыскивают в Бурятии. Фото: Павел Канев

В Бурятии неизвестные насмерть сбили медведя. ДТП произошло в районе села Максимиха. Информация об этом появилась в одном из пабликов. Автор поста рассказал, что водитель не успел сбросить скорость, когда хищник неожиданно выбежал из кустов на дорогу. "Двигайтесь по трассе медленно! Наша машина в хлам," - пишет участник аварии. Как стало известно "КП"-Иркутск" водителя и очевидцев произошедшего разыскивает Бурприроднадзор.

- Водителя, участников ДТП и свидетелей просим связаться с ведомством для дачи объяснений, - рассказал инспектор Бурприроднадзора. - Необходимо выяснить можно ли было избежать столкновения с хищником и был ли наезд на медведя непреднамеренным. Также инспекторы ГИБДД установят все обстоятельства и причины аварии.

По публикацией появилось больше 300 комментариев. Большинство жителей Бурятии жалеют погибшего хищника.

- Это с какой скоростью надо лететь, чтобы медведя не заметить и сбить? Всё угробили в лесах, они бедные идут к людям, находят смерть...

- Медведь - хозяин тайги, живое существо, такое же, как человек. Поэтому машину не жалко совсем!

- Ваша машина в хлам, а ничего, что животное погибло?! Господи, до чего человек стал чёрствым, циничным, жестоким, эгоистичным.

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