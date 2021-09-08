Браконьеров со 116 хвостами омуля задержали на Байкале Фото: Ксения Вахрушева

Во время патрулирования озера Байкал росгвардейцы Бурятии совместно с полицейскими и сотрудниками ОМОН поймали двух браконьеров. У мужчин забрали резиновая лодку, 120-метровую рыболовную сеть и 116 хвостов байкальского омуля. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Бурятии.

- Задержанные, жители Кабанского района, доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. Устанавливается ущерб от противоправной деятельности, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Бурятии действует запрет на вылов омуля. Ущерб при вылове 1 хвоста байкальского омуля составляет 3 640 рублей, а в период нереста – 7 280 рублей. За нарушение предусматривается штраф до 5 тысяч рублей. Также за незаконное рыболовство может грозить штрафа до 1 00 000 рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

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