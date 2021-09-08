Стало известно, за что застрелили главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова

Погибший Евгений Шихов. Фото: ГУФСИН Забайкальского края.

В Забайкальском крае поставлена точка в расследовании убийства главы ФСИН Евгения Шихова. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом нашумевшем на всю страну убийстве. Трагедия развернулась днем 24 апреля, в охотничьем хозяйстве, в 50 км от поселка Урульга в Карымском районе Забайкалья. Там у 51-летнего генерал-майора Евгения Шихова в охотничьем домике произошел конфликт с пьяным 62-летним сторожем. Тот достал гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в Евгений Шихова. От полученных травм глава ФСИН скончался на месте. Также пулю получил приятель Шихова - 41-летний предприниматель. Раненного его повезли в больницу, но по дороге он умер. Стрелка сразу задержали очевидцы и передали полиции.

Сторож ждет суда в СИЗО. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

- Расследование этого дела завершено, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Сторож был пьян. Стрелять по двум людям он начал без явных причин, из хулиганских побуждений. Более того, после того, как он застрелил двух человек, он угрожал убийством еще одному мужчине, который в этот момент находился в охотничьем хозяйстве.

Убийце провели восемь психофизиологических исследований и психолого-психиатрическую экспертизу. Также он давал показания на полиграфе. Специалисты сделали вывод, что в момент расстрела сторож отдавал отчет своим действиям и руководил ими. Следователи собрали все доказательства вины и передали дело в суд. Теперь осталось дождаться приговор.

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