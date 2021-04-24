В Забайкальском крае на охоте застрелен начальник ГУФСИН региона Евгений Шихов. Фото: ГУФСИН Забайкальского края.

Трагедия в Забайкалье. Во время охоты застрелен начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний края Евгений Шихов. Его застрелил сотрудник охотхозяйства, будучи в пьяном виде. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Забайкальскому краю.

- По имеющимся данным, сегодня ( 24 апреля) днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек, - сообщают в ведомстве. - В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

Трагедия произошла в охотугодьях в Карымском районе края. Кроме Евгения Шихова, тяжело ранен, а позднее умер его товарищ по охоте. Возбуждено дело об убийстве двух человек.

СПРАВКА КП

Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в поселке Усть-Абакан в Хакасии, закончил местный пединститут. С 1996 года он занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008 году Шихова назначили на пост заместителя начальника Управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, а в 2011-м он перешел в управление ведомства в Мурманской области. В феврале 2018 года Евгения Шихова назначили главой УФСИН по Забайкалью. 20 февраля 2020 года указом российского президента полковнику Шихову было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. У него остались жена и трое детей.

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