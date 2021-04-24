В убийстве начальника УФСИН Забайкальского края Евгения Шихова подозревается егерь

Евгения Шихова мог застрелить егерь во время застолья. Фото: ГУ ФСИН по Мурманской области.

Трагедия развернулась сегодня, 24 апреля, днем в поселке Урульга в дальнем Карымском районе Забайкалья. Здесь знатные охотничьи угодья и гости из Читы здесь не такая редкость. Возвращаясь с добычей или отправляясь с ружьем в тайгу, весьма часто устраивают застолье. Это обычное дело. Но чтобы оно заканчивалось выстрелами? Что именно произошло, пока неизвестно, однако в какой-то момент прямо во время застолья прогремели несколько выстрелов. Убит генерал-майор Евгений Шихов, 51-летний начальник Забайкальского ГУФСИН, назначенный на должность совсем недавно, три года назад. Вместе с ним погиб и его напарник по охоте, а одновременно - коллега по работе.

Что именно произошло, сейчас выясняют. Однако уже задержан местный егерь, в доме которого и собрались охотники. Именно он и открыл прицельную стрельбу по гостям.

- По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек, - подтверждают информацию "КП"-Иркутск в СКР по Забайкальскому краю. - В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Также на месте убийства работают следователи-криминалисты следственного управления. Егеря уже задержали и допрашивают.

Высшие руководители края уже выразили соболезнование семье погибшего. У генерала осталась жена и трое детей.

-Приношу искренние соболезнования семье и близким генерал-майора внутренней службы Евгения Шихова.Женя был настоящим профессионалом и настоящим мужиком. Вечная память, - написал в официальном аккаунте в соцсетях заместитель губернатора Забайкалья Андрей Гурулев.

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