Сторож рассказал на видео, как убивал главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова

Сторож показал на видео, как убивал главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова. Фото: СУ СК России по Забайкалью

Следователи опубликовали видео следственного эксперимента, на котором 62-летний мужчина показал, как убивал главу ФСИН Забайкалья Евгения Шихова. Напомним, обвинение в этом громком преступлении предъявлено сторожу охотничьего хозяйства, которое находится в 50 км от поселка Урульга в Карымском районе.

На видео обвиняемый сначала отвечает на вопросы следователя в кабинете, а затем на месте преступления. В охотничьем домике он, держа в руках деревянный макет ружья, подробно рассказал, как совершил убийство.

Погибший Евгений Шихов. Фото: ГУФСИН Забайкальского края.

Напомним, трагедия в охотничьем хозяйстве развернулась днем 24 апреля. Для чего именно приехал туда 51-летний генерал-майор Евгений Шихов, пока загадка. По версии следствия, в охотничьем домике у начальника ФСИН произошел конфликт с пьяным сторожем, который неофициально работает в охотничьем хозяйстве. Сторож достал гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в Евгения Шихова. От полученных травм тот скончался на месте. Также сторож ранил приятеля Шихова. Он умер по пути в больницу.

Обвиняемый в суде. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

- Против сторожа возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Сейчас проводятся судебные, судебные медицинские, баллистические, психолого-психиатрические и генотипоскопические экспертизы.

Добавим, что 26 апреля Ингодинский районный суд Читы на время следствия отправил обвиняемого в СИЗО, где он проведет как минимум два месяца.

Ну а погибшего Евгения Шихова родные, друзья и коллеги проводили в последний путь 27 апреля. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров.

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