Обвиняемый в убийстве главы ФСИН Забайкалья Евгения Шихова арестован на два месяца

Обвиняемый в убийстве сторож слушает решение суда. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

В Забайкалье на время следствия под стражу заключен обвиняемый в громком убийстве начальника краевого ФСИН Евгения Шихова. 26 апреля Ингодинский районный суд в Чите отправил 62-летнего мужчину в СИЗО, где он проведет как минимум два месяца. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сразу после закрытого заседания сообщили в пресс-службе суда.

Погибший Евгений Шихов. Фото: ГУФСИН Забайкальского края.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этом нашумевшем на всю страну убийстве. Трагедия развернулась днем 24 апреля, в охотничьем хозяйстве, в 50 км от поселка Урульга в Карымском районе Забайкалья. Для чего именно приехал туда 51-летний генерал-майор Евгений Шихов, пока неизвестно. По словам следователей, прямо в охотничьем домике у начальника ФСИН произошел конфликт с пьяным сторожем, который неофициально работает в охотничьем хозяйстве. Сторож достал гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в Евгения Шихова. От полученных травм глава ФСИН скончался на месте. Также пулю получил приятель Шихова. По предварительной информации это был 41-летний предприниматель. Раненного его повезли в больницу, но по дороге он умер. Стрелка сразу задержали очевидцы и передали полиции.

Сторожа обвиняют в двойном убийстве. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Выяснилось, что ранее обвиняемый уже был судим.

Добавим, что прощание в Евгением Шиховым состоится 27 апреля, в 12.00. Гражданская панихида пройдет в Доме офицеров Забайкальского края, в Чите.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

СПРАВКА КП

Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в поселке Усть-Абакан в Хакасии, закончил местный пединститут. С 1996 года он занимал различные должности в уголовно-исполнительной системе в Хакасии. В 2008 году Шихова назначили на пост заместителя начальника Управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю, а в 2011-м он перешел в управление ведомства в Мурманской области. В феврале 2018 года Евгения Шихова назначили главой УФСИН по Забайкалью. 20 февраля 2020 года указом российского президента полковнику Шихову было присвоено звание генерал-майор внутренней службы. У него остались жена и трое детей.

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