В Чите простились с погибшим главой ФСИН Забайкалья Евгением Шиховым. Фото: ГУФСИН России по Забайкалью

В Чите 27 апреля состоялись похороны главы ФСИН Забайкалья Евгения Шихова, который был застрелен 24 апреля. На прощание с генерал-майором в местный Дом офицеров пришли сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Забайкалью.

- Сотни людей пришли на церемонию, они несли цветы, многие не могли сдержать слез, - отметили в ведомстве. – Евгений Шихов был и навсегда останется примером для нас всех. Примером служения своему делу, своей стране, примером удивительного отношения к людям. Он до конца жизни останется для нас образцом стойкости, искрящейся жизнерадостности, активности и профессионализма.

Напомним, Евгений Шихов погиб в охотничьем хозяйстве в 50 км от поселка Урульга в Карымском. Для чего именно приехал туда 51-летний генерал-майор, пока загадка. По версии следствия, в охотничьем домике у начальника ФСИН произошел конфликт с пьяным сторожем, который неофициально работает в охотничьем хозяйстве. Сторож достал гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в Евгений Шихова. От полученных травм тот скончался на месте. Также пулю получил приятель Шихова. Он умер по пути в больницу.

Против сторожа было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений». 26 апреля Ингодинский районный суд Читы на время следствия отправил обвиняемого в СИЗО как минимум до 24 июня.

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