Она была как живой факел. Прохожий сбил пламя на школьнице из Иркутска и спас ей жизнь. Фото: личный архив Олега Бабкова.

Историю о 15-летней девочке из Иркутска Кире Красновой, которая едва не сгорела заживо из-за глупой шутки одноклассников, «Комсомолка» рассказывала на днях. Девочка получила сильнейшие ожоги во время прогулки с друзьями.

- К нам подошли трое парней из нашей же школы, которые учатся на год старше, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» Кира Краснова. – Они достали пятилитровую канистру и сказали, что в ней чистый спирт. Затем попросили у моей знакомой бутылку газировки, чтобы сделать коктейль. Когда один из парней начал переливать спирт из канистры в другую тару для коктейля, его приятель поднес зажженную зажигалку.

Через секунду вспыхнуло пламя, а на Кире загорелась одежда. Девочка только успела закрыть лицо руками и упасть на землю. Огонь на ней сбивали друзья. Им помог прохожий: мужчина шел мимо и увидел эту страшную картину, бросился спасать. Школьницу отправили в ожоговое отделение, где ей диагностировали 20% поражения тела. Два месяца пока дочка находилась в больнице мама Киры добивалась возбуждения уголовного дела, а еще пыталась разыскать того самого очевидца, который спас дочку. Девочка с мамой хотели сказать ему спасибо. И после статьи в «Комсомолке» мужчина сам вышел на связь с редакцией. Так и написал в сообщении: «Я тот самый прохожий…». Им оказался 35-летний иркутянин Олег Бабков.

- Прочитал статью в «Комсомолке» и перед глазами снова всплыла та страшная картина, - говорит Олег Бабков. - Очень хотелось узнать, что стало с пострадавшей девочкой. Ведь после того, как ее забрала скорая, я ничего не знал о ее судьбе.

Кира Краснова. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Итак, вечером 17 июля Олег Бабков находился на той самой спортплощадке вместе с другом и дочкой – на соседней скамейке метров в 20 от Киры и других ребят.

- Кто подносил зажигалку, я не видел, - продолжает Олег. – Увидел уже большую вспышку. Через секунду у девочки вспыхнули волосы. Она была словно живой факел. Я побежал к ней, снял с себя футболку и начал сбивать на ней пламя. После этого ее друзья вызвали скорую. Пока медики ехали, я старался разговаривать с девочкой, чтобы не потеряла сознание. Кто-то предложил промыть ей ожоги водой, но я сказал, что лучшей дождаться врачей. Воды я ей дал немного попить.

Скорая, по словам Олега, приехала минут через 10-15 минут. Мужчина признается, что, когда помогал грузить Киру в карету неотложки, все надеялся, что ей все-таки удастся избежать серьезных ожогов.

- А когда увидел статью, у меня был шок, что у ребенка обгорело 20% кожи, - говорит Олег. – Хочу встретиться с ней и с мамой. Готов ли я помочь следствию? Конечно, сказать, как она загорелся и кто в этом виноват, я не смогу, так как не видел. А про то, как тушили, передавали скорой, расскажу.

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Иркутской области, 20 сентября было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сейчас проходит повторная экспертиза. А Кира как минимум до

Нового года проведет на домашнем обучении. В будущем ей понадобятся пластические операции.

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