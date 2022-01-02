"Когда вырасту буду защищать свою семью и город": 8-летнему мальчику из Шелехова исполнили новогоднюю мечту стать полицейским Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, что в Новый год сбываются самые заветные желания, теперь точно знает 8-летний Тимур из Шелехова. Уже в таком раннем возрасте, мальчишка определился со своей будущей профессией. Когда вырастет, Тимур хочет стать полицейским. Об этом школьник попросил Деда Мороза, когда писал ему письмо перед праздниками, участвуя во всероссийской акции «Елка желаний». И желание исполнилось намного раньше.

Об этой мечте Тимура узнали полицейские. Вместе с Дедом Морозом домой к мальчику пришли спецназовцы из отряда "Гром". Они подарили Тимуру конструктор и пригласили его на экскурсию в отдел МВД по Шелеховскому району.

- Я хочу стать полицейским, потому что они храбрые, - заявил сыщикам Тимур. - Когда вырасту буду защищать свою семью, кошку Мурку и родной город.

Итак, знакомство с будущей службой Тимур начал с ГИБДД. Вместе с дорожными полицейскими он прокатился на патрульной машине по городским улицам, сам включил проблесковые маячки и по громкоговорителю пообщался с водителями. По дороге офицеры рассказали и показали мальчишке, как следует вести себя в нестандартных ситуациях, инсценировав небольшую погоню.

На этом служебный день Тимура не закончился. Он приехал в дежурную часть и начал наблюдать за жизнью города и перемещением патрулей по его улицам. А также проконтролировал работу экипажей, поговорив с ними по рации.

День в роли полицейского настолько запомнился Тимуру, что он еще несколько дней делился эмоциями с родными и друзьями. Кстати, мальчик и сам не оставил полицейских без новогоднего подарка. Он вручил им имбирные пряники, которые подготовил для сотрудников заранее.

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