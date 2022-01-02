Стало известно, потеплеет ли в Иркутске к Рождеству Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новогодние праздники в Иркутске в самом разгаре. Почти все каникулы впереди, а это значит, что можно успеть все: и дома посидеть за столом и провести время на свежем воздухе, например, занимаясь зимними видами спорта или просто гуляя по городу. Кстати, погода нынче к этому располагает. Сильных морозов в Иркутске в эти первые январские дни не ожидается.

Как сообщают в иркутском УГМС потепление начнется уже с 3 января. В этот день в городе всего -9, -11 градусов. Снега не ожидается. И примерно такая температура ждет нас до самого Рождества. 4 и 5 января потеплеет еще больше до -6, -8 градусов. А вот 6 и 7 января ожидается вполне комфортные -10. Правда, в Рождество, возможно, будет пробрасывать снег. Но он вряд ли испортит новогоднее настроение иркутянам. В последние два дня каникул морозы к нам также не наведаются.

Погодные сюрпризы в тот раз ждут иркутян только положительные.

- 5 и 6 января станут самыми теплыми днями на каникулах, - рассказывала перед праздниками "КП"-"Иркутск" замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Температура воздуха в городе будет выше нормы.

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