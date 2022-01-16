Почему квадратный метр новостроек в Иркутске вырос на 22% за год и будут ли падать цены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены на новостройки продолжают бить рекорды по всей стране. Больше всего, конечно, в Сочи – в 2 раза. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4%. Среди соседей по Сибири самый серьезный скачок стоимости зафиксирован в Улан-Удэ (на 53,2%) и Чите (49,3%). Что касается Приангарья, квадратный метр подорожал на 22%.

На всех не хватает

- Такая высокая динамика на первичном рынке обусловлена дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах, – отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». - В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой – 3 млн рублей – недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция.

А как с этим обстоит дело в Иркутске? Цена квадратного метра доросла до 102 тысяч рублей, и это больше, чем даже в Новосибирске (там – 97 тысяч максимум), не говоря уже о Красноярске, жители которого экономят, по сравнению с нашими, по 10 тысяч за каждый метр жилплощади. В этих миллионниках квартиры, по иркутским меркам, можно считать почти дешевыми. А почему? На этот счет есть стандартное объяснение – строителям приходится много тратить на возведение каждого дома, потому что в регионе дорогая земля и нужно тратиться на сейсмоустойчивость. Правда, есть и еще причины.

- Просто сейчас очень мало строят многоэтажек, - объяснил «КП» - Иркутск» Президент Союза строителей Иркутской области Юрий Шкуропат. – В советские годы ежегодно сдавалось полтора миллиона квадратных метров, а в этом году - всего 219 тысяч квадратов. Это же очень мало! В итоге жилья не хватает.

Это – одна из основных причин, почему цены очень высоки. В допандемийном 2019 году в регионе сдали 398 тысяч квадратов жилья. Общая площадь сданного жилья – немногим меньше миллиона м3, но остальное приходится на дома и коттеджи. Застраиваются пригороды Иркутска, строятся дома в районах, но все это – капля в море с учетом того, как много жителей хочет улучшить жилищные условия. Есть, кстати, относительно точные данные, которые приводит агентство Финэкспертиза по обследованиям Росстата – каждая четвертая семья в регионе готова к этому. Но далеко не все в состоянии осилить цены.

Самый большой спрос - на просторные квартиры

А новостроек в Иркутской области в самом деле немного. К концу прошлого года было начато строительство всего 8 тысяч м2 (а, например, соседи в Красноярске взялись возводить 32 тысячи, в Новосибирске – 96 тысяч тех же самых квадратов).

Строители ссылаются на подорожавшие стройматериалы (что правда, они выросли в цене на 10% и поэтому уже надежды на то, что в 2022 году цены упадут, призрачны) и недостаток рабочих рук. Вдобавок своим строителям приходится платить много больше, чем гастарбайтерам, средняя зарплата в отрасли резко выросла. Эти расходы ложатся все на тот же «метр».

Но все же люди хотят жить в комфорте. И, чтобы купить квартиру, рядовой иркутянин берет ипотеку в среднем на сумму 2 млн. 799 тысяч рублей, сроком на 20 лет. Таких кредитов жители региона за год оформили более 2, 5 тысяч, сообщают на финансовом портале Минстроя России.

- В городе Иркутске в прошлом году было продано 366 новостроек, - приводят данные аналитики. – Обычная цена квадрата – 70 тысяч рублей. 70% сделок приходится на просторные квартиры – примерно поровну на те, что площадью 60-70 и 70-80 квадратов.

Иркутяне любят, чтобы комнат хватало всем. Но покупают и студии в 25-30 квадратов, они обходятся в 2-3 миллиона рублей. А на «серьезные» площади в среднем тратится 4-5 миллионов рублей и оформляется ипотека, которую исправно платят. Доля просрочивших, у которых жилье изымают по суду – 0, 6%.

Но и при таком раскладе жилье расходится влет. Из тех квартир, что по плану должны быть сданы в прошлом году, уже продано 55% всех площадей, в 2022 году – 39%, в 2023 году – 13%.