Ревнивец из Иркутской области, который зарезал друга жены и ранил ее, отправился в колонию на длительный срок Фото: Тимур ХАНОВ

Ревность довела до тюрьмы 32-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области. 31 мая прошлого года он застал свою жену с ее знакомым. Мужчина сразу достал нож и накинулся на них. От ранений 35-летний друг супруги скончался на месте. Сама она чудом выжила. С колото-резаными ранами ее отправили в Железногорскую районную больницу, где врачи спасли ее жизнь.

Ревнивец сбежал с места преступления. Его удалось задержать по горячим следам.

- Против него были возбуждены уголовные дела по таким тяжким статьям как «Покушение на убийство двух человек» и «Убийство», - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области. - На время следствия мужчину заключили под стражу.

И выйдет он теперь очень нескоро. На днях суд вынес ему приговор. Ближайшие 13 лет 6 месяцев он проведет в колонии строгого режима.

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