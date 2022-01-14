В Усть-Илимске задержан убийца найденной обнаженной в общежитии 25-летней девушки

Погибшая девушка. Фото: соцсети

В Усть-Илимске следователи задержали 24-летнего мужчину, который убил 25-летнюю девушку в комнате общежития по улице Наймушина. Напомним, «Комсомолка» рассказывала об этой истории со слов подруги погибшей. Женщина рассказывала, что не дозвонившись до подруги 12 января, пошла к ней домой, открыла дверь ключом, который у нее был и нашла труп девушки. Тело лежало обнаженным на полу у дивана.

- Выйти на след преступника удалось по горячим следам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Им оказался житель Братска. С недавнего времени он жил в этом же общежитии по соседству. Помимо убийства он похитил ценные вещи из комнаты девушки. Их нашли у него в комнате. Решается вопрос о заключении его под стражу. Все подробности выясняются.

Подруга погибшей девушки Марии (имя изменено) также рассказала «КП»-«Иркутск» подробности ее жизни. Мария работала в охранном агентстве, обеспечивала себя сама. Также планировала восстановиться в институте. Родители Марии летом прошлого года переехали в другой город. Сейчас они едут в Усть-Илимск, чтобы заняться похоронами дочери.

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