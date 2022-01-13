Обнаженная и без признаков жизни. В Усть-Илимске жестоко убили 25-летнюю девушку. Фото: соцсети

«Сегодня у нас в городе убили молодую девушку в собственной квартире. Как жесток этот мир!», - пост с таким сообщением появился в группе «Инцидент Усть-Илимск» в соцсетях. Под сообщением - десятки комментариев. Девушку, предполагают в Усть-Илимске, могли еще и изнасиловать. При этом сообщают якобы преступник уже задержан. Но официального подтверждения всему этому пока нет. В Следственном комитете Иркутской области трагедию пока не прокомментировали.

Некоторые подробности произошедшего «КП» - Иркутск» рассказала знакомая погибшей. Именно Марина обнаружила тело и сообщила в полицию. Оказалось, погибшей девушке было 25 лет. В последнее время Светлана (имя изменено по этическим соображениям – прим. Ред.) работала в охранном агентстве.

- Ее родители прошлым летом переехали в другой город, а Света осталась в Усть-Илимске, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Марина. – Жила в однокомнатной квартире в общежитии. Сама работала, обеспечивала себя полностью, выходила даже в ночную смену. Я старалась помогать ей и присматривать. Ее родители иногда звонили, у них был мой номер телефона, спрашивали, как дочь. И ключи от ее квартиры у меня были – оставила на случай, если что-то случится. Говорила, мол, вдруг потоп, а я на дежурстве.

И 12 января у Марины раздался звонок. На другом конце провода она услышала взволнованный голос матери Светланы.

- Дочка уже два дня не берет трубку, - мать была очень обеспокоенной. – Сходи, пожалуйста, сходи к ней домой, проверь, все ли хорошо.

Через час Марина стояла у двери квартиры Светы. Постучалась, но никто не открыл, никаких звуков изнутри не доносилось. Тогда Марина вошла с помощью своих ключей.

- От того, что увидела в комнате, пришла в ужас, - плачет Марина. – На полу у дивана лежала она - обнаженная и без признаков жизни! Кругом бардак… Увидев эту картину, я пулей выскочила из квартиры, дрожащими руками вызвала полицию.

Когда уже приехали оперативники и следователи Марина обратила внимание, что из квартиры вынесли всю бытовую технику и другие ценные вещи.

- Что случилось с девочкой, за что и как ее убили, ума не приложу… - говорит Марина.

В соцсетях строят версии: девушку, как пишут, якобы убил квартирант, который снимал у нее комнату. Как стало известно «КП» - Иркутск» от источника в правоохранительных органах, пока эта информация не подтверждена. Убийца не задержан. Родители Светланы уже едут в Усть-Илимск.

- Она была такая добрая и отзывчивая девочка, - рыдает Марина. – Она очень хотела восстановиться в институте, где училась на экономиста, но взяла академотпуск. А еще очень хотела свою семью – мечтала о муже и детях…