Карета скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе в Иркутской области, погиб пациент неотложки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вторая за сутки авария с участием кареты скорой помощи произошла в Иркутской области. Вечером, 4 февраля на трассе «Иркутск-Оса-Усть-Уда» возле села Бильчир Осинского района неотложка УАЗ столкнулась с грузовиком Shacman, который перевозил гравий. От удара скорая съехала с трассы. Не обошлось без жертв и пострадавших

- С различными травмами в больницу доставили водителя, фельдшера, а также пациента, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. – Вскоре из больниц пришла трагическая новость – 33-летний пациент из Осинского района скончался. Причины смерти устанавливаются.

Прокуратура уже начала проверку «Осинской районной больницы».

Напомним, 4 февраля другая карета скорой помощи попала в серьезное ДТП в Байкальске. Там авария произошла из-за пьяного водителя Mitsubishi Pajero (Подробности)

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