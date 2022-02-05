Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 февраля 2022 4:00

Карета скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе в Иркутской области, погиб пациент неотложки

Авария произошла в Осинском районе
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Карета скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе в Иркутской области, погиб пациент неотложки

Карета скорой помощи столкнулась с грузовиком на трассе в Иркутской области, погиб пациент неотложки

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вторая за сутки авария с участием кареты скорой помощи произошла в Иркутской области. Вечером, 4 февраля на трассе «Иркутск-Оса-Усть-Уда» возле села Бильчир Осинского района неотложка УАЗ столкнулась с грузовиком Shacman, который перевозил гравий. От удара скорая съехала с трассы. Не обошлось без жертв и пострадавших

- С различными травмами в больницу доставили водителя, фельдшера, а также пациента, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. – Вскоре из больниц пришла трагическая новость – 33-летний пациент из Осинского района скончался. Причины смерти устанавливаются.

Прокуратура уже начала проверку «Осинской районной больницы».

Напомним, 4 февраля другая карета скорой помощи попала в серьезное ДТП в Байкальске. Там авария произошла из-за пьяного водителя Mitsubishi Pajero (Подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карета скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями в Иркутской области, пострадали два человека (Подробности)

ЧППроисшествия: ЧП
0