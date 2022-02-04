Карета скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями в Иркутской области, пострадали два человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 4 февраля в Байкальске Иркутской области. На съезде с федеральной трассы Р-258 «Байкал» в сторону микрорайона Гагарин, лихач на Mitsubishi Pajero начал обгонять карету скорой помощи по обочине и выехал на встречную полосу, где столкнулся Nissan X-Trail. После этого, в обе машины въехала и неотложка. От удара Pajero перевернулся на бок.

В аварии ушибы получили водитель неотложки фельдшер. Водители других автомобилей не пострадали. Дорожные инспекторы уже выяснили из-за чего могла произойти авария.

- В крови 53-летнего водителя Mitsubishi Pajero, который спровоцировал ДТП нашли алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас выясняются все подробности аварии. Полицейские еще раз просят автомобилистов не садиться за руль пьяными.

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