Забрал с собой на тот свет: в Иркутской области жена погибла в ДТП, перевозя гроб с телом мужа на кладбище Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Искореженная Газель с надписью «Похоронный кортеж», фура с разбитым кузовом и множество обломков и осколков на асфальте. Таков итог шокирующей аварии, видео с места которой потрясли соцсети. Все произошло утром 12 января на трассе «Сибирь» в Усольском районе. На 1839 километре столкнулись катафалк одной из ритуальных фирм, перевозящий тело усопшего и грузовик. От удара микроавтобус превратился в груду искореженного металла. На месте погиб 38-летний водитель Газели, а также двое пассажиров, которые сопровождали тело. Еще два человека, находящиеся в салоне Газели получили травмы.

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые подробности трагедии. Оказалось, что тело 68-летнего мужчины за несколько часов до аварии доставили самолетом из Кемерова в Иркутск. Мужчина был родом из Куйтуна, но последние годы жил с семьей в Прокопьевске Кемеровской области. Перед смертью, он успел сказать супруге, что хотел бы обрести последнее пристанище в родной Иркутской области. И она исполнила его волю.

От Газели осталась груда искореженного металла Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сопровождать тело мужа, женщина решила сама, взяв с собой родственницу. Договорившись о погребении с похоронной фирмой в Куйтуне, она благополучно доставила усопшего супруга в Иркутск, где их и встретил катафалк. До Родины гроб с покойным не довезли чуть более 200 километров. Столкновение произошло в районе деревния Старая Ясачная.

- Да, в аварии погибла жена покойного, ее родственница и наш водитель, - подтверждает корреспонденту «КП-Иркутск» сотрудница ритуального агентства, которая организовывала похороны. – Погребение должно было состояться днем, 12 января. У нас все было готово к церемонии…

Кто стал виновником ДТП, пока выясняют дорожные инспекторы. Как стало известно «КП», после столкновения, водитель грузовика пояснил полицейским, что водитель Газели выехал на встречную полосу. Однако, эта информация еще будет проверяться.

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