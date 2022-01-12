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Происшествия12 января 2022 2:14

Катафалк с трупом столкнулся с фурой на трассе в Иркутской области, погибли три человека

Катафалк столкнулся с фурой на трассе в Усольском районе, есть погибшие
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Катафалк с трупом столкнулся с фурой на трассе в Иркутской области, погибли три человека

Катафалк с трупом столкнулся с фурой на трассе в Иркутской области, погибли три человека

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла ранним утром, 12 января на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Около 8 часов на 1839 километре, в районе Старой Ясачной столкнулись Газель, принадлежащий одной из ритуальных фирм и фура Вольво. От удара катафалк, который перевозил тело усопшего, превратился в груду искореженного металла.

- В аварии погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с различными травмами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Газель.

Сейчас на месте ДТП работают спасатели и дорожные инспекторы. Полицейские выясняют все подробности трагедии и регулируют движение. Кто стал виновником аварии, пока неизвестно.

Напомним, поздним вечером, 11 января крупная авария произошла и на трассе в Братском районе. Там столкнулись рейсовый автобус "Братск- Усть-Илимск", в котором находились 40 пассажиров и два грузовика. (Подробности)

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