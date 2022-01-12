ДТП с рейсовым автобусом и двумя большегрузами произошло в Иркутской области

Несколько пассажиров из автобуса попали в больницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с участием двух грузовиком и пассажирского рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Братск – Усть-Илимск», произошло накануне в Иркутской области. Они столкнулись в районе села Кобляково Братского района.

- В салоне на момент автоаварии находилось 40 человек, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пострадали шестеро, трех из них госпитализировали в больницу.

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства дорожного инцидента, а также кто виноват в ДТП. Прокуратура Приангарья также уже начала собственную проверку случившегося.

В ДТП попали автобус и два большегруза Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров общественным транспортом, - говорят специалисты. - По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авария с участием рейсового автобуса произошла в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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