«Используют Байкал вместо рюмки»: в сети возмущаются модной среди туристов традицией. Фото: Олеся Дегтярева

«Поцелуй Байкала» - так романтично находчивые туроператоры назвали традицию выпивать крепкий алкоголь прямиком из лунки во льду озера. При этом гиды и экскурсоводы уверяют приезжих: «Не целовался с озером, считай и не был здесь». Судя по отзывам в социальных сетях, туристам такое развлечение нравится – необычно, да и фотографии получаются эффектными. Однако после публикации видео с очередным «поцелуем» в местном паблике жители Бурятии и Приангарья возмутились поведением гостей.

- Используют священный Байкал вместо рюмки!

- У себя дома так мусорите.

- Пора ввести штрафы за это, - такие комментарии оставляли под публикацией пользователи.

Конечно, как и в любом споре, люди разделились во мнениях. Одни посчитали, что такой «ритуал» - это пренебрежение к Байкалу и его жителям, другие отнеслись к задумке туроператоров лояльно, лишь отметив, что лунки и пятна от алкоголя портят общий вид замерзшего озера.

К слову, настоящей административной ответственности за «Поцелуй Байкала» нет.

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