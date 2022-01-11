«Используют Байкал вместо рюмки»: в сети возмущаются модной среди туристов традицией. Фото: Олеся Дегтярева
«Поцелуй Байкала» - так романтично находчивые туроператоры назвали традицию выпивать крепкий алкоголь прямиком из лунки во льду озера. При этом гиды и экскурсоводы уверяют приезжих: «Не целовался с озером, считай и не был здесь». Судя по отзывам в социальных сетях, туристам такое развлечение нравится – необычно, да и фотографии получаются эффектными. Однако после публикации видео с очередным «поцелуем» в местном паблике жители Бурятии и Приангарья возмутились поведением гостей.
- Используют священный Байкал вместо рюмки!
- У себя дома так мусорите.
- Пора ввести штрафы за это, - такие комментарии оставляли под публикацией пользователи.
Конечно, как и в любом споре, люди разделились во мнениях. Одни посчитали, что такой «ритуал» - это пренебрежение к Байкалу и его жителям, другие отнеслись к задумке туроператоров лояльно, лишь отметив, что лунки и пятна от алкоголя портят общий вид замерзшего озера.
К слову, настоящей административной ответственности за «Поцелуй Байкала» нет.
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