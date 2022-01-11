Названы самые популярные турмаршруты на Байкале в новогодние праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять самых популярных турмаршрутов в новогодние праздники назвали в Прибайкальском нацпарке. Выводы были сделаны на основе статистики, собранной электронной системой онлайн-оформления разрешений на посещение особо охраняемой природной территории. Первое место в рейтинге традиционно занял «Север острова Ольхон». За 9 дней его посетили больше 1,5 тысяч туристов. На южной стороне в это время людей было на треть меньше. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Третье место – у маршрута «Черноруд – Сарма - Курма», проходящего вдоль заливов Малого Моря, - рассказали специалисты нацпарка. - Разрешения на его посещение оформили почти полтысячи посетителей, которых наверняка привлёк прозрачный лёд озера.

Знаменитый байкальский «каток» образовался между западным берегом Байкала и островом Ольхон буквально накануне Нового года и растянулся на несколько десятков километров. Туристов завораживает прозрачный лед и подводные пейзажи, однако официально выход на лед запрещен. Экскурсии по замерзшему озеру разрешено проводить только на хивусах.

Четвертую строчку заняли Тажеранские степи. Людей манят заснеженная Долина Каменных Духов, замёрзший Тутайский залив и панорамный вид на устье Анги с горы Шебета.

Пятое место рейтинга популярный турмаршрутов разделили между собой Акватория пролива Малое Море и Сухое озеро – каждый из них в новогодние праздники выбрали более 400 человек.

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