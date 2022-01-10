Иркутяне могут сдать новогодние елки на корм и подстилки для животных зоосада
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новогодние праздники «пролетели», а елочка осталась? Куда нести новогоднее дерево? В зоопарк! Хвойные породы готовы принять и в Иркутской зоогалерее и в Иркутском зоосаде.
- Новогоднее дерево - ценный источник витаминов, - рассказывают в Зоосаде. – А еще, переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных, при этом наполняя помещения приятным хвойным запахом.
Только не забудьте снять игрушки с зеленой красавицы и хорошо очистить ее от предметов, которые могут повредить животным, например, от мишуры и «дождика».
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