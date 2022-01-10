Иркутяне могут сдать новогодние елки на корм и подстилки для животных зоосада Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние праздники «пролетели», а елочка осталась? Куда нести новогоднее дерево? В зоопарк! Хвойные породы готовы принять и в Иркутской зоогалерее и в Иркутском зоосаде.

- Новогоднее дерево - ценный источник витаминов, - рассказывают в Зоосаде. – А еще, переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных, при этом наполняя помещения приятным хвойным запахом.

Только не забудьте снять игрушки с зеленой красавицы и хорошо очистить ее от предметов, которые могут повредить животным, например, от мишуры и «дождика».

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